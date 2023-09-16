В Рамат-Гане двое израильских детей пострадали в автокатастрофе

Они сейчас находятся в больнице.

В Рамат-Гане произошла авария при участии двух водителей электросамокатов и автомобиля. Все произошло в субботу вечером. В результате инцидента сильно пострадали двое мальчиков, которые ехали на упомянутых электросамокатах.

Об этом пишет "Jpost".

10-летний мальчик серьезно ранен и 13-летний, который в результате аварии получил травмы средней степени тяжести. Медики и парамедики MDA оказали им помощь на месте, а затем перевезли их в больницу Ихилов в Тель-Авиве и больницу Шиба в Рамат-Гане.

Ранее "Курсор" писал о том, что стали известны подробности смертельного ДТП в Украине с участием израильтян. Авария, с участием паломников, в котором погибла женщина, произошла по дороге в Умань. Трагедия случилась на трассе в Винницкой области. Полиция задержала наших соотечественников.

Также мы сообщали, что на Амазонке произошла смертельная трагическая авария. В Бразилии 38-летний Джонни Хосе Силва да Луз попал в аварию на лодке, после чего его труп нашли с многочисленными укусами пираний. Супруга погибшего была одной из трех выживших. Пассажира другого судна по имени Вагнер Сильва до сих пор считают пропавшим без вести и мертвым.

Кроме того, возле Бейт-Шемеша произошла еще одна авария с участием грузовика, есть раненые. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции приступили к расследованию причин и обстоятельств аварии.