На шоссе 6 произошло смертельное ДТП — первые подробности и фото

Сегодня ночью с понедельника на вторник грузовик столкнулся с ограждением на шоссе №6. Водитель грузовика погиб.
В 03:07 в центр МАДА в районе Кармель поступило сообщение о происшествии.
Медики и парамедики МАДА, прибыв на место ДТП, пытались помочь водителю грузовика, но безуспешно. Врачам пришлось констатировать его смерть. Ему было около 21 года.
הקטל בכבישים: נהג משאית נהרג בתאונה בכביש 6
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קרדיט: שאטרסטוק; אילוסטרציה pic.twitter.com/JxecPzOGvu
— עכשיו 14 (@Now14Israel) September 12, 2023
Курсор ранее писал, о смертельном ДТП на шоссе 85.