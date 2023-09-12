На шоссе 6 произошло смертельное ДТП — первые подробности и фото

Автомобиль столкнулся с барьером безопасности.

Сегодня ночью с понедельника на вторник грузовик столкнулся с ограждением на шоссе №6. Водитель грузовика погиб.

В 03:07 в центр МАДА в районе Кармель поступило сообщение о происшествии.

Медики и парамедики МАДА, прибыв на место ДТП, пытались помочь водителю грузовика, но безуспешно. Врачам пришлось констатировать его смерть. Ему было около 21 года.

הקטל בכבישים: נהג משאית נהרג בתאונה בכביש 6 לכתבה - https://t.co/TVMYgcZQid קרדיט: שאטרסטוק; אילוסטרציה pic.twitter.com/JxecPzOGvu — עכשיו 14 (@Now14Israel) September 12, 2023

Курсор ранее писал, о смертельном ДТП на шоссе 85.