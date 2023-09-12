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На шоссе 6 произошло смертельное ДТП — первые подробности и фото

09:35, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
электрогрузовик компании nicola фото
Фото: en.wikipedia.org
Автомобиль столкнулся с барьером безопасности.

Сегодня ночью с понедельника на вторник грузовик столкнулся с ограждением на шоссе №6. Водитель грузовика погиб.

В 03:07 в центр МАДА в районе Кармель поступило сообщение о происшествии.

Медики и парамедики МАДА, прибыв на место ДТП, пытались помочь водителю грузовика, но безуспешно. Врачам пришлось констатировать его смерть. Ему было около 21 года.

Курсор ранее писал, о смертельном ДТП на шоссе 85.

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