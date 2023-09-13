На шоссе 6 произошло смертельное ДТП с участием нескольких грузовиков - подробности

Сотрудники полиции приступили к расследованию аварии.

В среду утром, 13 сентября, на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает издание "Детали".

На дороге столкнулись три грузовика. Парамедики (МАДА), прибывшие на место аварии, увидели одного из водителей приблизительно 40 лет, у которого не было пульса и дыхания. Они провели реанимационные действий, но к сожалению, им не удалось стабилизировать его состояние.

Полиция начала расследование ДТП. Шоссе номер 6 временно перекрыто для движения транспорта.

"Курсор" писал ранее, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.

Еще мы писали, что на прошлой неделе на шоссе 85 произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого смертельные травмы получил 28-летний мотоциклист.

Напомним, что на трассе 471, возле Гиват-Шмуэля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге произошло столкновение двух мотоциклистов с легковым автомобилем.

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