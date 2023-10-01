Рост числа краж транспортных средств аналитики связывают с дефицитом запасных частей.

В третьем квартале 2023 года количество краж транспортных средств в стране увеличилось на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные Ituran - израильской компании, предоставляющей услуги по поиску и отслеживанию украденных автомобилей.

Согласно сообщению, рост числа краж транспортных средств связан с дефицитом запасных частей.

Как сообщал Курсор, стало известно, какие типы автомобилей чаще всего угоняют в Израиле. Так, за второй квартал 2023 года количество угонов таких машин увеличилось на 150 процентов. Злоумышленников также интересуют внедорожники и кроссоверы, поскольку половина зафиксированных краж пришлась именно на такие типы автомобилей. Реже всего угоняют мотоциклы - 12 процентов случаев.

Курсор писал ранее, что в последнее время от израильтян начали поступать жалобы, что злоумышленники начали снимать с машин датчики систем адаптивного круиз-контроля и адаптивной системы поддержания безопасной дистанции.

Еще мы писали, что в Израиле продолжают дешеветь б/у автомобили, при чем особо резко стоимость на транспортные средства упала в апреле текущего года — на 1,1 процента.

Напомним, что из-за растущего количества краж автомобилей, а также подорожания автозапчастей, в Израиле страховые агентства значительно повысили стоимость оформления страхового полиса, особенно для машин определенных марок. Но водителям подсказали несколько способов, которые помогут "сбить" цену.