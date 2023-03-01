На строительство метро в Тель-Авиве подали заявки 10 международных компаний

Строительные компании со всего мира верят в этот проект и выстроились в очередь на конкурс.

Государство все еще не определилось с необходимостью реализации самого крупного и дорогостоящего проекта в истории Израиля — метро в Большом Тель-Авиве. Несмотря на это, строительные компании со всего мира проявляют интерес к проекту и участвуют в конкурсе.

Об этом свидетельствую данные, опубликованные компанией NTA (Metropolitan Mass Transit System).

В январе министр транспорта Мири Регев заявила, что строительство метро в Тель-Авиве не является приоритетом, пока не будет построена железнодорожная линия до Эйлата.

Так, заявки уже подали семь консорциумов, включающих в себя как израильские, так и иностранные компании, в том числе из Европы и одна из Индии.

В первый консорциум входят израильская компания Inproject Engineering и французская компания Artelia, известная своим участием в проекте строительства парижского торгового центра Les Halles. Второй консорциум состоит из трех израильских компаний — Дана, Янив Зоар и Леви Штарк-Зильберштейн — и итальянской компании Metropolitana Milanese, которая управляет метрополитеном в Милане.

Третий кандидат объединил две израильские компании с немецкой компанией по строительству железных дорог DB Engineering и испанской компанией Ineco. Четвертый консорциум состоит из двух израильских компаний и двух индийских компаний — Rites ltd. и Delhi Metro.

Пятый кандидат — две израильские компании и две испанские компании Typsa (которая участвовала в строительстве метро в Дохе, Эр-Рияде, Лиме, Сантьяго, Астане и других городах) и Sener (участвовала в строительстве скоростных железных дорог в Испании).

Наконец, в шестой и седьмой консорциумы включены израильские компании, а также французская компания Systra (которая участвовала в строительстве метро в Лионе, Тулузе, Брюсселе, Дубае, Мехико и других городах) и британская компания WSP UK ltd (известная своим участием в строительстве туннелей по всему миру).

Три консорциума будут выбраны для проектирования и управления линиями метро в Тель-Авиве, каждому будет поручена по одной линии. Оценочная стоимость этого гигантского проекта, протяженностью 150 километров, составляет 150 миллиардов шекелей.

Планируемый проект метро вызывает разногласия из-за его огромной стоимости. Министр транспорта Мири Регев выступает против осуществления проекта, считая, что необходимо сначала развивать транспорт на периферии. Однако, с учетом проблем транспорта в перенаселенном центре, такой подход кажется некоторым крайне неэффективным. В то же время министр финансов Смотрич высказал поддержку проекту метро. Вопрос финансирования проекта остается открытым, и пока не определено, будет ли он финансироваться государством или частными инвесторами.

В настоящее время закон о метро находится на стадии обсуждения в комиссии Кнессета по внутренним делам и окружающей среде. Планируется провести второе и третье чтения закона.

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