В Тель-Авиве заморозят сотни проектов ТАМА-38: названа причина

Будет остановлен 51 проект на разных стадиях утверждения.

Правительство решило заморозить сотни проектов ТАМА-38, которые расположены в радиусе 100 метров от будущих станций метрополитена.

Об этом сообщает Themarker.

Национальный совет по проектированию и строительству принял такое решение, чтобы ускорить строительство метро в центре страны.

Решение призвано ускорить строительство метрополитена в центре Израиля. 51 проект программы, в рамках которого планируют построить 700 единиц жилья, будет остановлен вне зависимости на какой стадии утверждения они находятся.

Кроме этого, временно будут прекращены проекты реновации отдельных зданий в радиусе 100 метров от будущих станций. И такие ограничения будут действовать до тех пор, пока строительство метрополитена не завершится.

Отмечается, что в рамках программы ТАМА-38 в районе планируется построить 254 проекта.

Подкомиссия по принципиальным вопросам планирования рекомендовала заморозить строительство в более обширной зоне, чем утвердили сейчас – в радиусе 300-800 метров от планируемых станций метро.

«Курсор» писал ранее, что в ближайшем времени в городе Ноф-ха-Галиль ожидается увеличение населения на 40 процентов. Это связано со строительством новых жилых кварталов.