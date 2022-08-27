На шоссе Аялон обустроили дополнительную полосу для транспорта

Между развязкой ха-Шалом в Тель-Авиве и Холоном появилась дополнительная полоса для общественного и частного транспорта.

В министерстве транспорта Израиля объявили, что на шоссе Аялон между развязкой ха-Шалом в Тель-Авиве и Холоном была обустроена дополнительная полоса, как для общественного, так и для личного транспорта.

Об этом сообщает издание «Детали».

Полоса для автобусов и частных автомобилей, в котором находятся кроме водителя минимум два пассажира, будет открыта с 6 утра до 22 вечера. Ее длина составляет 4,5 километра.

Как отмечают представители министерства, дополнительную полосу обустроили за счет расширения дорожного полотна, а не за счет уменьшения полос, которые уже есть. Новый участок дороги введен в эксплуатацию на 2 года раньше, чем было запланировано.

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта и мэрия Тель-Авива в ближайшие месяцы планирует обустроить на шоссе Аялон и ряде других мест около пяти километров полос для проезда общественного транспорта.

Еще мы писали, что 24 августа, министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли поручила компании НАТА (Городские транспортные линии) проверить возможность запуска метротрамвая в районе Гуш-Дана по субботам.

Напомним, с 1 августа 2022 года общественный транспорт Израиля перешел на безналичную оплату проезда.