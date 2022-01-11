На участке между развязкой Сорек и Кирьят-Гатом столкнулось два грузовика: погиб 50-летний водитель

Ночью, 11 янврая, на участке между развязкой Сорек и Кирьят-Гатом шоссе номер 6 столкнулись два грузовика. В результате ДТП погиб 50-летний водитель.
Об этом сообщает новостное издание «Детали», со ссылкой на пресс-службу полиции.
Звонок в полицию поступил около 02:00. Из-за ДТП шоссе было какое-то время перекрыто в северном направлении.
Прибывшая бригада Службы скорой помощи (МАДА) застала одного из водителей грузовиков без пульса и без дыхания. Его смерть была констатирована на месте.
Правоохранительные органы расследуют детали произошедшего.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция арестовала 40 человек во время масштабной операции по борьбе с наркоторговцами.
Специальная операция продолжалась на протяжении нескольких месяцев.
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