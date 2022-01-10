Полиция арестовала 40 человек во время масштабной операции по борьбе с наркоторговцами

Около 33 подозреваемых в торговле наркотиками были арестованы в понедельник утром после того, как бывший преступник предоставил против них показания. Еще семеро были арестованы в воскресенье за ​​управление лабораторией по производству наркотиков на гидроэлектростанции в Ашдоде после пятимесячной операции по наблюдению.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Операция была сосредоточена на изобличении ведущих и опасных торговцев наркотиками. Так называемый «крот» смог купить опасные наркотики напрямую у торговцев в несколько десятков партий, в том числе большое количество кокаина, галлюциногенных грибов, ЛСД и многое другое.

Все подозреваемые в возрасте от 20 до 40 лет являются жителями Иерусалима, Лода, Бейт-Шемеша, бедуинских деревень и других городов. Во время арестов полиция изъяла наркотики, крупные суммы наличных денег и 14 автомобилей.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик.

Крмое того, мы писали, что в Израиле 6 подозреваемых арестованы в мошенничестве на общую сумму более миллиона шекелей.

Еще напомним, что сбивший насмерть велосипедиста Ицхак Асафа досрочно освобожден.

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