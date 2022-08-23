На улицах Эйлата изменили правила парковки: что нужно знать

На основных улицах города появится сине-белая разметка, которая будет указывать на то, что в этом месте парковка платная.

Сегодня, 23 августа, муниципалитет Эйлата призвал горожан и туристов обратить внимание на то, что в городе меняются правила парковки.

Об этом сообщает издание «Детали».

Представители мэрии отметили, что нововведения связаны с большим наплывом туристов. Но помимо гостей, свои машины оставляют в Эйлате и израильтяне, отправляющиеся на отдых на Синайский полуостров через пограничный переход в Табе. С египетской стороны, как правило, их встречает заранее заказанное такси.

В результате из-за большого количества машин, многие дороги оказываются заблокированы, а это отражается на качестве жизни жителей Эйлата.

В муниципалитете призвали обратить внимание, что на основных улицах города появится разметка сине-белого цвета, которая будет указывать на то, что в этом месте за парковку нужно платить.

Также мэрия запретила парковать автомобили вдоль южного берега, на грунтовых дорогах и стоянках – и на дорожках в жилых районах.

При этом, в районе старого аэропорта долгосрочную парковку машин расширили, в день ее стоимость составляет 25 шекелей.

«Курсор» писал ранее, что израильское предприятие AIR представило свой летающий автомобиль под названием VTOL. Максимальная продолжительность его полета составляет 1 час, а дальность — до 177 километров.