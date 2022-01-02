На въезде в село Тамра Изреель загорелся грузовик, водитель доставлен в больницу

Состояние водителя грузовика в целом удовлетворительное. Он получил травмы легкой степени.

На дороге у въезда в деревню Тамра-Изреель загорелся грузовик.

Пожарные и спасательные бригады со станции Афула бросились к месту происшествия и начали тушение пожара, не допуская распространения огня на близлежащее поле.

Водитель был эвакуирован сотрудниками медицинской службы в легком состоянии в больницу Хаемек.

Сообщается, что грузовик был обнаружен сильно поврежденным.

На данный момент полиция Израиля расследует обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что на въезде в Холон произошло серьезное ДТП: один человек погиб, двое ранено.

На развязке при въезде в Холон около 18:10 произошло столкновение двух автомашин. При ударе один из автомобилей перевернулся и упал на крышу.

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