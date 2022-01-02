На въезде в Холон произошло серьезное ДТП: один человек погиб, двое ранено

На развязке при въезде в Холон около 18:10 произошло столкновение двух автомашин. При ударе один из автомобилей перевернулся и упал на крышу.

На въезде в Холон произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «9 канал Израиль».

Прибывшие на место сотрудники медицинской службы не без труда извлекли из салона опрокинутой машины двух раненых человек.

Для этого им потребовалась помощь оказавшихся рядом граждан.

Третьим оказался сбитый пешеход, которого первоначально приняли за пассажира второй автомашины.

К сожалению, его не удалось спасти и медики были вынуждены констатировать его смерть.

Составлявшие экипаж второго авто водитель и пассажиры не пострадали.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в километре от шоссе Иерусалим — Тель-Авив обнаружен минометный снаряд времен Войны за независимость.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.