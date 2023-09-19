На юге Иерусалима обнаружили опасные объекты - пришлось перекрывать движение транспорта

Находка, судя по всему, не была связана с криминалом.

Во вторник утром, 19 сентября, на юге Иерусалима сотрудника полиции пришлось перекрывать движение транспорта по нескольким улицам из-за двух найденных старых снарядов, которые могли представлять угрозу водителям и пешеходам.

Об этом сообщает издание "Детали".

Их обнаружили во время ремонтных работ по прокладке нового маршрута легкорейсового транспорта. Окрестные улицы сразу перекрыли, а людей, находившихся по близости, попросили удалиться. На место инцидента вызвали саперов, которые установили, что это снаряды 10-летней давности, но как они оказались в этой местности неизвестно.

Специалисты сначала переместили снаряды в безопасное место, а потом обезвредили их способом контролируемого взрыва. Работы прошли успешно, после этого ограничения транспорта были сняты и движение нормализовалось.

Сотрудники полиции напомнили, что в случае находки опасных предметов, нельзя их трогать самостоятельно, а нужно позвонить по номеру 100.

"Курсор" писал ранее, что свинцовый снаряд для пращи времен Маккавеев был обнаружен на территории археологического участка, расположенного на склоне одного из холмов Южного Хеврона.

Еще мы писали, что неразорвавшийся миномет (известный как неразорвавшийся снаряд) был обнаружен на пляже в Ришон ле-Цион.