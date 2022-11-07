На заводе в промзоне Кирьят-Шмоне произошла утечка аммиака

На место инцидента были вызваны пять пожарных расчетов.

Сегодня утром, 7 ноября, на заводе в промышленной зоне города Кирьят-Шмона, произошла утечка аммиака.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента приехали пять пожарных расчетов и бригада по обращению с опасными материалами, которые оценили ситуацию. Аварийно-спасательная бригада на производстве начала работы по устранению утечки и ее локализации.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Курсор» писал ранее, что на заводе в кибуце Далия произошла утечка опасных химических веществ. В результате реакции трех химических веществ над заводом образовалось токсичное желто-оранжевое облако. Два человека пострадали.

Еще мы писали, что министерство охраны окружающей среды оштрафовало производителя цемента Nesher примерно на 6 млн шекелей после того, как образцы, взятые из его систем, показали, что он превысил допустимые значения выбросов и загрязнения воздуха.

Напомним, что в Сербии на заводе, который занимается производством ракетного топлива, произошло несколько взрывов. Ранения в результате инцидента получили 16 человек. Кроме того, по предварительным данным, есть двое погибших.