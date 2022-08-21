Цементный завод Nesher оштрафован на 6 млн шекелей: названа причина

На предприятии заявляют, что этот эпизод касается событий трехлетней давности, и обещают обжаловать решение Минприроды в судебном порядке.

Министерство охраны окружающей среды оштрафовало производителя цемента Nesher примерно на 6 млн шекелей после того, как образцы, взятые из его систем, показали, что он превысил допустимые значения выбросов и загрязнения воздуха.

Об этом сообщает calcalist.co.il.

Так, по данным министерства, в образцах, сделанных в дымоходах цементного завода недалеко от Рамлы, были обнаружены превышения по выбросам загрязняющих частиц в воздух, превышающим пороговые значения, разрешенные компании.

Кроме того, по данным Минприроды, на заводе были обнаружены выбросы ртути и ртутных соединений.

В свою очередь в Nesher уже отреагировали на решение оштрафовать завод.

«Это события трехлетней давности, которые не вызвали повышенного общественного резонанса. Будем обжаловать в суде», — заявили на предприятии.

В то же время в Минприроды заявили, что аналогичные аномалии были обнаружены на Nesher и в дополнительных пробах, взятых на заводе после 2019 года и даже в течение последних нескольких недель, когда в дымовых трубах были выявлены дополнительные отклонения от пороговых значений.

Ртуть является тяжелым и токсичным металлом, способным переноситься на большие расстояния, и ее накопление в экосистемах оказывает значительное воздействие на человека и окружающую среду.

Ранее Курсор сообщал, что в Нешере у входа в магазин сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва здание магазина получило незначительные повреждения. К счастью, никто из жителей города не пострадал.

Также Курсор информировал о скандале с куском змеи в упаковке: Sunfrost тянула с отзывом пять дней.