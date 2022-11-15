Начальник Генштаба о теракте в Ариэле: Все должно было закончиться иначе

На место теракта в Ариэле прибыл начальник Генштаба Авив Кохави, который выразил сожаление по поводу убитых и раненых, а также поблагодарил солдат, обезвредивших террориста.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Атака ‒ серьезная и смертоносная, которая должна была закончиться по-другому. Мы будем расследоваться и извлечем уроки. Приношу соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим, семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Те, кто нейтрализовал террориста, были молодыми бойцами, которые стремились к контакту и действовали спокойно, чтобы положить конец кровавой череде убийств. ЦАХАЛ будет продолжать операцию «Волнорез» столько, сколько это необходимо, и будет действовать в любом месте и в любое время, чтобы выполнять свою миссию и поддерживать чувство безопасности жителей, которые живут в Израиле каждый день», ‒ заявил Кохави.

Также «Курсор» сообщал, что названо имя еще одной жертвы теракта в Ариэле.