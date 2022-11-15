Названо имя еще одной жертвы теракта в Ариэле

Да будет память его благословенна.

Одним из трех убитых в сегодняшнем теракте в Ариэле стал 59-летний житель Явне Моти Ашкенази.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль по-русски».

«Да будет память его благословенна», ‒ сказано в сообщении.

Помимо него, жертвами теракта стал 36-летний житель Бат-Яма Михаил Ладыгин. Он репатриировался в Израиль 5 лет назад и имеет 2 детей. Также погиб 50-летний житель Кирьят Нетафим Тамир Авихай, отец 6 детей.

Ранее мэр Ариэля выступил с заявлением после теракта.

Также «Курсор» сообщал, что как развивались события минута за минутой во время теракта в Ариэле.

Помимо этого, Нетаниягу и Лапид отреагировали на теракт в Ариэле.