Начальник генштаба ЦАХАЛа заявил о расширении сотрудничества с США

Глава ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что совместная деятельность с американскими военными на Ближнем Востоке будет «значительно расширена» в ближайшем будущем после пятидневной поездки в США.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Чтобы улучшить наши возможности перед лицом вызовов в регионе, совместная деятельность с Центральным командованием США в ближайшем будущем будет значительно расширена. В то же время ЦАХАЛ продолжит действовать ускоренными темпами против укрепления иранского режима в регионе», ‒ сказал Кохави.

Известно, что в понедельник, 21 ноября, Кохави встретился в Вашингтоне с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном и директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Он также встретился с послом Израиля в США Майклом Херцогом. Также он провел ряд других встреч.

«Во время обсуждений было решено, что мы находимся в критическом моменте времени, который требует ускорения оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его террористических марионеток в регионе», ‒ сказал Кохави.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ закупил новые бронированные машины для ночных рейдов.