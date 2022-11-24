ЦАХАЛ закупил новые бронированные машины для ночных рейдов

Силы Армии обороны Израиля получат 50 новых бронированных машин, которые смогут использовать во время ночных рейдов на территории Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

В министерстве обороны страны отмечают, что с весны, после серии террористических атак, израильские военные регулярно проводят аресты лиц, подозреваемых в причастности к террору. И часто солдаты ЦАХАЛа попадают под обстрелы боевиков.

Министерство обороны сообщает, что автомобили Plasan Sasa Ltd. Sand Cat получены по «срочному» заказу. Новые бронированные машины базируется на платформе Ford F-550. Они производятся небольшой израильской компанией Plasan и достаточно популярны в правоохранительных органах разных стран.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на 24 ноября Армия обороны Израиля совместно с сотрудниками ШАБАКа провели новые рейды на территории Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции «Волнорез». Военным удалось задержать десять человек, причастных к террористической деятельности.

Еще мы писали, что председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич на коалиционных переговорах активно продвигает вопрос об отмене решения о передаче ответственности от ЦАХАЛа за безопасность поселений, окружающих Иерусалим, к израильской полиции.