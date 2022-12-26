Над детским садом в Кфар-Каре обнаружили нарколаборатории

В Кфар-Каре сотрудники полиции «накрыли» две лаборатории по производству наркотиков, которые были расположены над детским садиком.

Об этом пишет Mako.

После получения информации полиция прибыла в квартиру жителя севера и нашла в ней сотни килограммов каннабиса, стоимость которого составляет сотни тысяч шекелей. Владельца домашней нарколаборатории арестовали, а запрещенные вещества изъяли.

Пройдя через здание во время обысков, полиция обратила внимание на двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Их квартира находилась на том же этаже, поэтому полицейские попросили открыть помещение. Так была обнаружена еще одна нарколаборатория, в которой выращивались тысячи растений каннабиса и хранилось еще десятки килограммов марихуаны. Подозреваемые были задержаны и вскоре предстанут перед судом для продления их срока пребывания под стражей.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала четырех жителей Холона и Хадеры по подозрению в выращивании и производстве наркотиков. Мужчины создали нарколабораторию, в которой выращивались 1600 кустов каннабиса, общим весом 335 килограмм.

Еще мы писали, что полиция Израиля нашла нарколабораторию прямо в квартире. На этот раз попался 25-летний житель Петах-Тиквы, у которого в арендуемом жилье нашли 400 саженцев конопли.