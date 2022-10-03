На подземной парковке в Петах-Тикве накрыли нарколабораторию

В ходе обыска стражи закона обнаружили нарколабораторию, где на гидропонике произрастало 1600 кустов каннабиса.

Израильская полиция задержала четырех жителей Холона и Хадеры по подозрению в выращивании и производстве наркотиков.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Израильтяне создали нарколабораторию, в которой выращивались 1600 кустов каннабиса, общим весом 335 килограмм. Ее обустроили на подземной парковке здания, которое располагалось в промышленной зоне города.

Полиция расследует обстоятельства дела.

«Курсор» писал ранее, что в Петах-Тикве детективы обнаружили нарколабораторию в квартире и арестовали для допроса подозреваемого, 25-летнего мужчину. Он снимает это помещение. Во время обыска полиция изъяла около 400 саженцев конопли

Еще мы писали, что при обыске дома 29-летнего жителя Ашдода полиция изъяла около 300 саженцев наркотического каннабиса общим весом 83 кг, а также много оборудования, используемого для выращивания и производства наркотиков.

Напомним, что полиция раскрыла лабораторию, которая была расположена в Ришон ле-Ционе, где выращивались около 300 запрещенных саженцев. Полицейские власти сообщили, что подозреваемый в организации наркотического производства был арестован и доставлен в мировой суд в Петах-Тикве с просьбой о продлении срока его содержания под стражей.