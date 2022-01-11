Нахман Эш: Израилю необходимо подготовиться к всплеску заболеваемости детей

По состоянию на вторник в Израиле было госпитализировано 44 ребенка с вирусом.

Израильские больницы должны быть готовы к большому количеству госпитализированных детей и подготовить соответствующие условия для этой цели.

Об этом заявил во вторник генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Эш, — передает jpost.com.

Ранее в тот же день Медицинский центр Шиба в Тель-ха-Шомер вновь открыл свое коронавирусное отделение в детской больнице Сафра. Медицинский центр Шаарей Цедек также обсудил вопрос о создании помещения в детской больнице Уилф, готового для размещения пациентов с COVID.

По состоянию на вторник в Израиле было госпитализировано 44 ребенка с вирусом, что на 10 больше, чем в предыдущий день. Из них не менее пяти в тяжелом состоянии. Хотя цифры все еще были ограниченными, чиновники и специалисты здравоохранения обеспокоены тем, что в ближайшие дни они вырастут.

Дети могут серьезно пострадать от вируса на трех разных уровнях. Есть те, у кого развиваются серьезные симптомы из-за самой инфекции, в основном связанные с респираторными заболеваниями.

Есть дети, которые переносят только легкую или даже бессимптомную инфекцию, но через несколько недель у них появляется состояние, известное как педиатрический воспалительный мультисистемный синдром (PIMS), который является серьезным заболеванием, которое может включать лихорадку, воспаление, острую боль в животе и многое другое.

Наконец, есть так называемый длительный COVID, который включает усталость, спутанность сознания, затрудненное дыхание и многое другое. Обычно длительный COVID не требует госпитализации.

Ранее Курсор сообщал, что Нахман Эш высказался о штамме Омикрон.

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