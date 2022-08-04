Находится на грани исчезновения: у побережья Эйлата заметили редкую рыбу

Директор Управления природы и парков Эйлатского региона Омри Омси отметил, что рыба-гитара очень редко встречается в нашем заливе.

У пляжа «Мифрац Ха-Шемеш» в Эйлате была замечена редкая рыба-гитара, которая находится под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает издание Times of israel.

В заявлении Управления природы и парков Израиля рассказали, что редкую рыбу, длиной более двух метров, увидел дайвер и морской фотограф Офер Бар Янаи. Он отметил, что она чуть не проглотила наживку, петляя между лесками, заброшенными в море рыболовами.

«Мне грустно видеть, что особенно в Эйлатском заливе, где обитает много ценных объектов природы и многие из них находятся под угрозой исчезновения, промысел ставит их под угрозу», — отметил дайвер.

По его словам, недавно в этом районе было замечено несколько необычных морских посетителей, подчеркнув, что их жизнь должна быть под защитой.

Директор Управления природы и парков Эйлатского региона Омри Омси сказал, что рыба-гитара очень редко встречается в Эйлатском заливе, но за последние две недели было зарегистрировано два случая обнаружения рыб этого вида. Он предупредил, что рыба-гитара «находится под критической угрозой исчезновения из-за перелова».

Эта рыба является разновидностью ската и может достигать трех метров в длину, но при этом, не представляет опасности для людей.

Дайверов призвали наблюдать за редкой рыбой с расстояния в несколько метров, предоставляя ей свободу передвижения.

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили уникальную рыбу юрского периода.