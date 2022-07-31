Ученые обнаружили уникальную рыбу юрского периода

На месте находки сейчас находится коровья ферма. Ее владелец никогда не подозревал, что под ней находится множество ископаемых остатков. В данный момент там идут поисковые работы.

Ученые обнаружили древнюю окаменелую рыбу. Находка была сделана в английском графстве Глостершир, известняковые отложения сформировались в юрский период 183 миллиона лет назад, когда эта территория была под водой.

Характерно, что рыба сохранила трехмерную форму, и застыла в положении с открытым ртом. «Это был настоящий сюрприз, потому что в основном окаменелости сплющены давлением с течением времени, — говорит Невиллом Холлингворт. Её рот раскрыт, и кажется, что она нападает на вас из скалы». Рыба принадлежит виду Pachycormus, и внешне напоминает тунца.

Пахикормус стал одной из многих находок, сделанных в ходе раскопок в деревне Кингс Стэнли. Миллионы лет назад это место было покрыто водами тропического моря, населенного рыбами, кальмарами и похожими на дельфинов ихтиозаврами, но сейчас здесь коровья ферма. Ее владелец никогда не подозревал, что под ней находится множество ископаемых остатков. В данный момент там идут поисковые работы.

Ранее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков. В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.

Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране. Открытия были сделаны во время пятого археологического сезона, проведенного в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур в стратегическом географическом пункте, через который проходит главная караванная дорога с севера на юг.

Наша редакция писала, что в Ирландии обнаружили крепость бронзового века возрастом более 3000 лет. Крепость, построенная между 800 и 1200 годами до нашей эры, уникальна тем, что в ней использовались валы, которые заполнялись водой в зависимости от погоды и времени года.