Накануне праздников: торговые сети Израиля подняли цены на продукты

На протяжении двух последних недель, как утверждают журналисты, сети заманивали покупателей скидками, а перед праздником все изменилось.

Некоторые израильтяне ждут до последнего с покупкой некоторых продуктов, особенно овощей и фруктов, чтобы купить к празднику все самое свежее. Но теперь это может обойтись дороже, чем 1-2 недели назад.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Журналисты программы «Тохнит хисахон» 12-го канала израильского телевидения провели проверку и выяснили, какие торговые цены накануне праздников взвинтили цены. Если недели две назад покупателей заманивали скидками, но теперь ситуация изменилась.

Оказалось, что больше всего цены на товары выросли в сети «Тив таам», в среднем стали выше на 10%, по сравнению с 10-ю днями назад. «Яинот Битан» подняли цены на 8,5%, «Шуферсаль диль» и «Йохананоф» — почти на 6%, а «Виктори» и «Рами Леви», соответственно, на 3 и 2%.

Проверка была сделана на основе данных платформы PriceZ и учитывала цены на 100 самых распространенных продуктов, которые израильтяне чаще всего покупают перед праздником.

«Курсор» писал ранее, что приближаются праздники, и как правило, на Рош ха-Шана и Суккот израильтяне покупают большое количество продуктов, чтобы устроить пышное застолье. Но согласно исследованию, проведенному аналитиками компании BDO по заказу организации «Лекет Исраэль», в мусор во время праздников уйдет около 250 тысяч тонн продуктов на сумму 1,2 млрд шекелей.