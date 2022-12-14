Нападение в школе в Реховоте: озвучены новые подробности

Группа нападавших в масках ворвалась в школу в Реховоте, нанесла ножевые ранения потерпевшему и скрылась с места происшествия.

16-летний мальчик получил ножевое ранение в средней школе в Реховоте во вторник утром и находится в тяжелом состоянии. Он был эвакуирован в медицинский центр Каплан с множественными ножевыми ранениями верхней части тела.

Согласно показаниям свидетелей, группа нападавших в масках перепрыгнула через забор, избежав встречи с охранником. Подросток, которого преследовали нападавшие, попытался забаррикадироваться в комнате, чтобы избежать нападения, но те выломали дверь и нанесли ему удары ножом, прежде чем скрыться с места происшествия.

Показания учеников старшей школы привели к тому, что полиция арестовала четырех подозреваемых в связи с нападением, трое из которых несовершеннолетние и один 18-летний. Подозреваемые не являются учащимися школы, где произошло нападение.

Все они имеют криминальное прошлое, включая насилие, нападения, преступления против собственности и, в одном случае, обвинения, связанные с наркотиками. Один из подозреваемых недавно вышел из тюрьмы за нападение, сообщает N12. Они пока отрицают какую-либо связь с инцидентом.

Министерство образования объявило, что в среду утром все школы страны должны посвятить первый час дня обучению против насилия.

В заявлении министерства добавлено, что насилие в школах является частью более широкого явления, с другими случаями насилия на дорогах, в социальных сетях, в больницах и на спортивных объектах.

«Насилие в израильском обществе стало пандемией и проникло и в систему образования», — заявила министр образования Ифат Шаша-Битон.

«Насильственные инциденты с участием молодежи вынуждают систему продолжать укреплять свою практику предотвращения насилия и останавливать систему в редких случаях, чтобы провести дискуссию со студентами, — сказала она. — Наш посыл как системы совершенно ясен: насилие не приветствуется в наших школах!».

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