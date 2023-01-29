Нападение на журналистов на месте теракта в Неве-Яакове: полиция задержала подозреваемого

Полицейские, работавшие на месте происшествия, сдерживали участников беспорядков и работали над предотвращением насилия в отношении представителей СМИ.

В воскресенье, 29 января, окружная полиция Иерусалима арестовала подозреваемого в нападении и угрозах в адрес представителей 13 канала на месте теракта в районе Неве-Яаков.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Как известно, во время нападения некоторые из участников бунтовали, кричали и пытались помешать находившимся там командам СМИ.

«Полицейские, действовавшие на месте происшествия, сдерживали участников беспорядков и работали над предотвращением трений и насилия в отношении представителей СМИ и журналистов Сигала и Бена Дэвида», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, группа демонстрантов напала на журналистов и съемочную группу 13-го канала во время вечернего репортажа с места вчерашнего теракта в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. На кадрах видно, как толпа перелезает через заборы, окружающие место, где велась трансляция.

«Левые идут домой!» — кричала толпа.

Также Курсор писал о том, что сестра Эли Мизрахи, жертвы пятничного теракта, обругала депутата от Ликуда Нира Барката на похоронах своего брата. Эли и Натали Мизрахи были убиты палестинским террористом, когда они вышли на улицу, чтобы помочь жертвам стрельбы. Они похоронены в Бейт-Шемеш.

Сестра Эли Мизрахи прервала Барката, министра экономики, когда он говорил на похоронах.

«Уходи отсюда. Вы так говорите, потому что вокруг есть люди и есть СМИ. Ты устраиваешь шоу», — сказала она.

Отец Эли Мизрахи заявил, что умолял пару не выходить на улицу во время нападения.

«Я кричал им, чтобы они не спускались, но они не отвечали. Они услышали стрельбу и вышли на помощь», — говорит он.

Ранее мы информировали о том, что стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков.