Стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков

Названы имена и опубликованы фото 7 жертв кровавого теракта в Неве-Яаков (Иерусалим).
Об этом сообщает.
В результате теракта в Иерусалиме погибли 6 израильтян и гражданка Украины, три человека ранены.
- Супруги Эли и Натали Мизрахи, 45 и 48 лет, жители Неве-Яаков
- Рафаэль Бен-Элиягу, 56 лет, житель Неве-Яаков
- Ашер Натан, 14 лет, житель Неве-Яаков
- Шауль Хай, 68 лет, житель иерусалимского района Писгат Зеев
- Ирина Королева, 59 лет, гражданка Украины
- Илья Сосенский, 26 лет
Редакция выражает соболезнования семьям погибших.
Ранее Курсор писал, что названы первые имена жертв теракта в Иерусалиме: погибли, когда помогали раненым.
Уже сообщалось про заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.
Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото. Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.
После этого в СБ указали на важную деталь теракта и заявили, что террорист заранее готовился к нападению.
Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с Байденом о теракте в Иерусалиме.
Кроме того, мы писали про теракт в Иерусалиме 28 января. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.