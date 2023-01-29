Стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков

07:38, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

Разрешены к публикации имена и фото погибших в теракте в Иерусалиме 27 января.

Названы имена и опубликованы фото 7 жертв кровавого теракта в Неве-Яаков (Иерусалим).

Об этом сообщает Голос Израиля.

В результате теракта в Иерусалиме погибли 6 израильтян и гражданка Украины, три человека ранены.

  • Супруги Эли и Натали Мизрахи, 45 и 48 лет, жители Неве-Яаков
  • Рафаэль Бен-Элиягу, 56 лет, житель Неве-Яаков
  • Ашер Натан, 14 лет, житель Неве-Яаков
  • Шауль Хай, 68 лет, житель иерусалимского района Писгат Зеев
  • Ирина Королева, 59 лет, гражданка Украины
  • Илья Сосенский, 26 лет

Редакция выражает соболезнования семьям погибших.

Ранее Курсор писал, что названы первые имена жертв теракта в Иерусалиме: погибли, когда помогали раненым.

Уже сообщалось про заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.

Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото. Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.

После этого в СБ указали на важную деталь теракта и заявили, что террорист заранее готовился к нападению.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с Байденом о теракте в Иерусалиме.

Кроме того, мы писали  про теракт в Иерусалиме 28 января. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

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