Стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков

Разрешены к публикации имена и фото погибших в теракте в Иерусалиме 27 января.

Названы имена и опубликованы фото 7 жертв кровавого теракта в Неве-Яаков (Иерусалим).

Об этом сообщает Голос Израиля.

В результате теракта в Иерусалиме погибли 6 израильтян и гражданка Украины, три человека ранены.

Супруги Эли и Натали Мизрахи, 45 и 48 лет, жители Неве-Яаков

Рафаэль Бен-Элиягу, 56 лет, житель Неве-Яаков

Ашер Натан, 14 лет, житель Неве-Яаков

Шауль Хай, 68 лет, житель иерусалимского района Писгат Зеев

Ирина Королева, 59 лет, гражданка Украины

Илья Сосенский, 26 лет

Редакция выражает соболезнования семьям погибших.

Ранее Курсор писал, что названы первые имена жертв теракта в Иерусалиме: погибли, когда помогали раненым.

Уже сообщалось про заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.

Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото. Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.

После этого в СБ указали на важную деталь теракта и заявили, что террорист заранее готовился к нападению.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с Байденом о теракте в Иерусалиме.

Кроме того, мы писали про теракт в Иерусалиме 28 января. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.