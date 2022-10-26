Наши дети смотрят на нас

В 1944 году мой отец был еще ребенком и находился в Будапештском гетто. 600 человек ютились в крохотном подвале. Утром 27 декабря его мать, моя бабушка, подошла к нему и сказала: «Томике, ты этого не знаешь, но сегодня у тебя бар-мицва. И твой отец уже не вернется». Мой дедушка на тот момент был убит в газовой камере концлагеря Маутхаузен. «Я не могу испечь тебе торт, — продолжала она, — но есть одна вещь, которую я могу сделать». И достала флакончик духов Шанель №5. Бог знает, как она сохраняла его в целости все эти годы. Бабушка с силой разбила пузырек об пол и сказала: «По крайней мере, здесь не будет вонять на бар-мицве моего сына». Тогда это было все, что она могла сделать для него.

Каждый день я задаю себе один и тот же вопрос: а все ли я сегодня сделал для того, чтобы наши дети жили лучше? Чтобы бабушки и дедушки старели достойно? Отдал ли я все силы для этого, сделал ли всё возможное?

Все люди, на каком бы языке они ни говорили, в какой бы стране ни жили и каких бы политических взглядов ни придерживались, хотят хорошей жизни и счастья для своих детей. Для нас, евреев, тысячи лет не имевших государства, рассеянных в изгнании по всему миру, это желание особенно сильно. Всё, что мы делали, было для наших детей. Репатрианты, оставившие всё в стране исхода, привозили и продолжают привозить сюда детей, желая им достойной и счастливой жизни. Они тяжело работают, чтобы у их детей было лучшее будущее, чтобы они получили равные и реальные возможности, чтобы преуспели и укоренились здесь, в Израиле.

Недавно мой сын Йоави женился на потрясающей девушке по имени Шай. И как отец (я очень надеюсь, что когда-то стану дедушкой и, может быть, даже не один раз — на самом деле я хочу иметь четырех внуков, а то и больше) я спрашиваю себя: в какой стране они будут жить?

Я хочу, чтобы наши дети не покидали Израиль. Мы обязаны передать им более свободную и либеральную, более процветающую и более безопасную страну.

Я хочу, чтобы наши дети не вздрагивали от звуков фейерверков и не боялись бомб и ракет. Я больше не хочу в 3 часа ночи будить свою дочь Яэли, которая страдает тяжелой формой аутизма и не разговаривает, и бежать с ней в бомбоубежище. Я хочу, чтобы мы жили в мире с нашими соседями, чтобы вместе работали и в сфере экономики, и в сфере безопасности.

Наши дети смотрят на нас, и мы хотим, чтобы они видели, что мы сделали все, чтобы вместе построить еврейский и демократический Израиль, сильный и прогрессивный, добрый и щедрый.

Потому что нам не все равно. Мне не все равно!

С уважением, ваш Яир Лапид, премьер-министр Израиля.

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