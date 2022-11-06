Нашумевшее ограбление банка участником шоу «Большой брат»: впервые опубликовано видео

В сети опубликовали кадры с камер наблюдения, которые запечатлели нападение Цви Порталя на банковское отделение в прошлом году.

Около года назад Цви Порталь, участник популярного шоу «Большой брат», ограбил отделение Почтового банка в Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщает Mako.

Суд признал его виновным в преступлении и приговорил к 15 месяцам тюремного заключения и штрафу.

Бывшая звезда реалити-шоу Цви Порталь был зафиксирована камерами видеонаблюдения, когда менее чем за полминуты ограбил отделение Почтового банка, присвоив 5 642 шекеля в кармане. Как он объяснил тогда, ему потребовалось погасить накопленные огромные долги.

Для этого 45-летний Порталь решил ограбить почтовый банк в Ришон ле-Ционе. Он припарковал автомобиль «Мерседес» в нескольких десятках метров от банка, надел ярко-желтый жилет и длинную черную рубашку, прикрывавшую его татуировки, чтобы его не узнали, надел белую каску и вошел в отделение с игрушечным пистолетом.

Сейчас впервые обнародованы кадры с камер видеонаблюдения. Порталь одет в ярко-желтый жилет. На видео показано, как он угрожает управляющему банком игрушечным пистолетом.

Ранее Курсор писал, что участник шоу Большого брата был арестован по подозрению в ограблении банка. Цви Порталь участвовал в шоу «Большой брат» в 2012 году.

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