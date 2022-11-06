На смертоносном шоссе 60 произошло еще одно серьезное ДТП с участием грузовика

В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля трое получили ранения. Неделю назад на том же шоссе погибла женщина.

Двое человек тяжело ранены в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на шоссе 60.

Еще три человека получили легкие ранения. ДТП произошло недалеко от поселения Хават-Гилад в Самарии.

Полиция заявила, что это был палестинский автомобиль, но не сообщила никаких подробностей о грузовике.

По факту инцидента было начато расследование.

Авария вызвала заторы на дороге, главной магистрали Самарии, и полиция попросила водителей найти альтернативные маршруты.

На прошлой неделе Керен Ора Йоскович, жительница поселения Хар-Браха в Самарии, погибла, а 8-летняя девочка серьезно пострадала в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика на шоссе 60. Также годовалый мальчик получил легкие ранения, еще один мужчина — ранения средней степени тяжести.

Палестинцу, который получил легкие ранения, оказали помощь сотрудники службы экстренной помощи Красного Полумесяца.

Йосси Даган, глава Регионального совета Самарии, обвинил правительство в этой аварии, заявив, что дороги в Самарии пренебрегают.

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