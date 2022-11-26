Насмешки истории: еврейская девочка победила в нацистском фотоконкурсе

Фотография маленькой девочки так поразила фотографа, что он отправил фото на конкурс без ведома родителей.

В нацистском фотоконкурсе, где принимали участие дети «арийцев» неожиданно победила маленькая еврейская девочка.

Об этом сообщает Музей фактов.

Это произошло на конкурсе на «лучшее фото арийского ребенка» в 1935 году. Его проводили в Третьем Рейхе под эгидой самого Геббельса.

В итоге победила фотография шестимесячной Хесси Тафт. Организаторы соревнования, да и сам Геббельс, которому приписывают выбор победителя, даже не подозревали, что девочка была еврейского происхождения.

Её мать Паулина Левенсон привела девочку не на фотоконкурс, а для семейной фотосессии к фотографу. Они хотели получить красивые снимки для семейного альбома. Однако ангельское личико девочки так поразило фотографа, что он отправил фото на конкурс. При этом он сделал это без ведома родителей.

Когда история раскрылась, семье Левенсон пришлось прятать девочку дома, а через несколько лет семье удалось покинуть Германию и в конечном итоге добраться до США.

Ранее Курсор писал, что опубликованы показания нациста, убивавшего евреев в Бабьем Яру — СМИ. Нацист рассказал, что за день расстрелял от 150 до 250 евреев.

Кроме того, мы уже сообщали, что Национальная библиотека Израиля опубликовала архивные фотографии из Бабьего Яра.

Также сайт писал, что обнародованы настоящие имена нацистов, которые причастны к убийствам в Бабьем Яру.