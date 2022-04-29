Насралла: Иран может нанести прямой удар по Израилю

Генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла предостерег Израиль от продолжения «агрессии против иранского присутствия в регионе», заявив, что Иран может «нанести прямой удар по Израилю», во время видеообращения, сделанного на церемонии в Бейруте в пятницу, когда Иран и его марионетки отмечают День Кудса.

Это обращение также было одним из первых выступлений Насраллы после того, как ранее на этой неделе из южного Ливана был выпущен ракетный снаряд по северному Израилю. Армия обороны Израиля ответила на ракетный обстрел, выпустив более 50 артиллерийских снарядов в сторону юга Ливана.

Насралла предупредил, что «в случае продолжения израильской агрессии против иранского присутствия в регионе» Иран может «нанести прямой удар по Израилю». Заявление Насраллы прозвучало всего через два дня после предполагаемого израильского авиаудара по объектам недалеко от Дамаска, в результате которого погибли четыре сирийских солдата. Такие удары часто наносятся по иранским силам и ставленникам в Сирии.

Насралла призвал страны региона послать сигнал Израилю, что «падение Иерусалима означает гибель Израиля».

Лидер «Хизбаллы» также упомянул о крупных учениях, которые ЦАХАЛ планирует провести в мае, заявив, что «Хизбалла» не напугана, а проявляет осторожность. Насралла добавил, что «Хизбалла» в последние несколько недель проводила учения по ряду сценариев.

«Когда начнутся израильские маневры, будь то перед выборами в Ливане или после них, мы будем на самом высоком уровне бдительности и готовности», — сказал Насралла.

15 мая в Ливане пройдут парламентские выборы.

Когда Насралла выступил на мероприятии в Бейруте, сотни сторонников «Хизбаллы» провели демонстрацию вдоль ливано-израильской границы недалеко от Метуллы. В этом районе находились войска ЦАХАЛа.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в ХАМАСе заявили, что Израиль утратил «силу сдерживания».