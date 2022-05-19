Наставника бар-мицвы арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах

Идо Цур Атар из Явне был арестован в четверг по подозрению в совершении сексуальных преступлений во время частных уроков чтения Торы в Сдероте.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Арест Атара был продлен до следующего вторника. Полиция проводит расследование и допрашивает свидетелей по делу.
Курсор ранее писал, что Глава Национальной библиотеки Израиля заплатил сотруднице, чтобы скрыть факт сексуальных домогательств. Дэвид Блумберг дал работнице 240 000 шекелей за подписание соглашения, запрещающего ей раскрывать факт домогательств с его стороны.
Также Курсор писал, что правоохранители арестовали 25-летнего жителя Нетании, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Все произошло прямо в ее доме в Нес-Ционе.
Еще мы передавали, что в прокуратуре Северного округа предъявили обвинение 53-летнему жителю Бейт-Шеана, который владеет апартаментами с посуточной арендой, обвинение в изнасиловании 30-леней женщины из Германии. Туристка отправлялась в Иорданию через Израиль. Но из-за Песаха была вынуждена задержаться в еврейском государстве дольше, чем планировала.