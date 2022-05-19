Наставника бар-мицвы арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах

Появилась информация, что полиция арестовала наставница бар-мицвы в подозрении в совершении сексуальных домогательств.

Идо Цур Атар из Явне был арестован в четверг по подозрению в совершении сексуальных преступлений во время частных уроков чтения Торы в Сдероте.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Арест Атара был продлен до следующего вторника. Полиция проводит расследование и допрашивает свидетелей по делу.