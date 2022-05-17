Глава предармейской программы арестован по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Йосеф Охайон, 40-летний житель Иерусалима, арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девушек, участвовавших в рамках предармейской программы под его надзором. Имя мужчины было обнародовано в воскресенье вечером.
Охайон, руководитель программы, связывался с девушками и использовал в своих интересах свои близкие отношения с ними. Чтобы сблизиться с ними и использовать их, он рассказывал им о своем фальшивом обширном военноем прошлом.
Возрастной диапазон девушек — 14-18 лет, сообщает телекомпания КАН.
Также сегодня полиция сообщила о попытке ножевого теракта в Самарии. Напавший с ножом на полицейских в Самарии арабский экстремист был обезврежен. Полиции пришлось оказать ему первую помощь на месте.
Ещр «Курсор» передавал, что ЦАХАЛ сбил беспилотник Хизбаллы на границе с Ливаном. Армия обороны Израиля сбила беспилотник Хизбаллы, который пересек территорию Ливана и направлялся в сторону Израиля. Сообщается, что он управлялся с ливанской территории.
Кроме того, мы сообщали ранее, что Беннет посетил Самарию и сообщил о новых арестах ЦАХАЛа. Стоит отметить, что в поселении Элькана на улицах прошли митинги протестующих, которые выступили против визита премьер-министра в Самарию.