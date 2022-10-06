Назначен новый посол Турции в Израиле

Новым послом Турции в Израиле после возобновления дипломатических отношений станет Скир Озкан Турунлер, ранее занимавший должность консула Турции в Иерусалиме.

Это назначение является частью серии назначений турецким правительством послов во многих странах мир.

Об этом сообщает INN.

Торунлер считается очень опытным дипломатом и он занимал много руководящих должностей в дипломатической службе Турции. За время своего пребывания на посту консула в Иерусалиме он также установил тесные связи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

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