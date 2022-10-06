Назначен новый посол Турции в Израиле

Это назначение является частью серии назначений турецким правительством послов во многих странах мир.
Об этом сообщает INN.
Торунлер считается очень опытным дипломатом и он занимал много руководящих должностей в дипломатической службе Турции. За время своего пребывания на посту консула в Иерусалиме он также установил тесные связи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Ранее мы рассказывали, что Лапид отклонил поправки Ливана к газовому соглашению.
Также «Курсор» сообщал, что у дома главы минобороны Ганца состоялась демонстрация с требованием провести операцию «Защитная стена-2».