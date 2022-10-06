У дома главы минобороны Ганца состоялась демонстрация с требованием провести операцию «Защитная стена-2»

Активисты провели демонстрацию в четверг, 6 октября, у дома министра обороны Бенни Ганца в Рош-ха-Аине. Они потребовали провести операцию «Защитная стена-2» для искоренения волны палестинского террора.

В демонстрации приняли участие сотни жителей Иудеи, Самарии, Гуш-Эциона.

Об этом сообщает «7канал«.

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган начал свое выступление с требованием усилить безопасность. Он резко обратился к правительству с призывом навести порядок на территории поселений в Самарии и Иудее.

«Весь народ Израиля силен, даже когда его правительство слабо», – заявил выступающий.

Даган впервые упомянул об усилении охраны, приставленной к нему, из-за постоянных угроз ФАТХа совершить убийство. Глава регионального совета Самарии назвал политсилу «сборищем варваров». На митинге он объясни свои резкие слова желанием донести руководителю минобороны Бенни Ганцу свою позицию.

«И я говорю вам, министрам этого правительства, мы не позволим вам пренебрегать безопасностью государства Израиль», – добавил Даган.

Необходимые действия руководитель регионального совета Самарии считает не политической борьбой, а стремлением соблюдать безопасность граждан в Иудее и Самарии и во всем государстве Израиль. Участники митинга потребовали проведения операции «Защитная стена-2».

Ранее «Курсор» сообщал, что министр обороны Бенни Ганц вместе с представителями высшего руководства страны побывал на горе Герцля в Иерусалиме, где состоялась соответствующая церемония. Он почтил память мучеников войны Судного дня и сделал резкое заявление на фоне переговоров Израиля с Ливаном о демаркации морской границы. Политик пообещал, что Ливан ожидает мощный ответ в случае ударов инфраструктуре боевиками «Хезбаллы».