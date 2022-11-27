Назван лучший социально-экономический район Израиля

Шесть из десяти районов с самым высоким рейтингом находятся в Тель-Авиве.

Согласно данным Центрального статистического бюро, район Сарона, который расположенный в Тель-Авиве, является лучшим в Израиле по социально-экономическим параметрам.

После Сароны в рейтинге следуют район Цахала в Тель-Авиве и Дения в Хайфе. А вот худшими в социально-экономическом отношении районами Израиля являются ультраортодоксальные: Бней-Брак, Бейт-Шемеш и Иерусалим.

Тель-Авив значительно увеличил свое представительство в первой десятке со времени последнего отчета (шесть из первой десятки), в то время как Иерусалим продолжал терять позиции.

Центральное статистическое бюро изучает социально-экономический уровень населения посредством сочетания характеристик населения в таких областях, как демография, образование и профессиональная подготовка, уровень жизни, занятость и пенсии.

Например, итоговое взвешивание включает такие факторы, как средний возраст жителей, процент семей с большим количеством детей, годы обучения, ученые степени, занятость, средний доход, среднее количество транспортных средств на семью, а также среднее время, проведенное за границей. Из всего этого высчитывается окончательная оценка для каждого района.

Всего в Израиле 78 районов с отметкой десять, из них 39 в Тель-Авиве, 9 в Хайфе, 6 в Рамат-ха-Шароне, 4 в Рамат-Гане и 3 в Модиине.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным Центрального статистического бюро, Иерусалим опустился с третьего нижнего уровня на второй в социально-экономическом рейтинге.