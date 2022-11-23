Иерусалим опустился в социально-экономическом рейтинге

Согласно данным Центрального статистического бюро, Иерусалим опустился с третьего нижнего уровня на второй в социально-экономическом рейтинге.

Об этом сообщает издание Globes.

В отчете, который публикуется каждые два года указано, что десятый уровень — самый богатый в стране, а первый — самый бедный. В 2015 году Иерусалим уже был на втором нижнем уровне, но тогдашний мэр сказал, что более низкий рейтинг привлекает «выравнивающие гранты», а также дает другие льготы, в частности для школьников.

В 2017 году город улучшил позиции и снова поднялся на третий уровень. В отчете сказано, что рейтинг большинства других крупных городов Израиля не изменился.

Савьон, Кфар-Шмарьягу и Лехавим остаются на десятом верхнем эшелоне. Модиин-Маккабим-Реут находится на девятом уровне, а вот Нес-Циона упал с девятого уровня на восьмой. Тель-Авив, Рамат-Ган и Герцлия остаются на восьмом уровне, а Хайфа, Ришон ле-Цион и Петах-Тиква находятся на седьмом.

На первом нижнем уровне находятся бедуинские города: Неве-Мидбар, Арара и Тель-Шева, а также ультраортодоксальные еврейские города: Модиин-Илит и Бейтар-Иллит. Бней-Брак, как и Иерусалим, находится на втором нижнем уровне.

Ранее еще одна израильская компания объявила об увольнении сотрудников.

«Курсор» сообщал, что Ликуд и союзники используют теракты в Иерусалиме для поднятия градуса коалиционных переговоров.

Помимо этого в Хайфе школы планируют забастовки.