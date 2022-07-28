Назван подозреваемый в деле об исчезновении подростка Моше Кляйнермана

Имя одного из подозреваемых по делу о пропаже 16-летнего подростка Мойше Кляйнермана в течение 124 дней разрешено для публикации.

Сегодня, 28 июля, Мировой суд Израиля разрушил опубликовать имя первого из подозреваемых по делу об исчезновении 16-летнего Мойше Кляйнермана. Им оказался 35-летний житель Иерусалима Соломон Абрамов.

Об этом сообщает издание Israelnationalnews.

На данный момент по делу задержаны трое подозреваемых. Имена двух других пока не допущены к публикации. В понедельник окружная полиция Иудеи и Самарии арестовала третьего подозреваемого, который, как известно, находился в районе Мерона, где пропал Мойше. Его допрашивали всю ночь, но он не сообщил никакой информации, которая привела бы к новому развитию дела.

Известно, что 16-летний подросток пропал 124 дня назад возле горы Мерон. Все это время сотрудники полиции продолжают его поиски вместе с кинологами и добровольцами со всей страны.

На прошлой неделе комиссар полиции Коби Шабтай заявил: «Мы не сдадимся, пока не узнаем, что случилось с Моше и где он находится».

«Курсор» писал ранее, что за информацию, которая приведет к нахождению Моше Клейнермана объявлены две награды: 50 тысяч шекелей (от израильской благотворительной организации) и 10 тысяч долларов (американский журнал «Ами»).

Еще мы писали, что 49-летний мужчина из Умм-эль-Фахма, который выпал из лодки в Галилейском море в минувшие выходные, до сих пор не найден — над поисками мужчины работают десятки человек.