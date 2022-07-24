Полиция до сих пор ищет мужчину, который пропал в Галилейском море

49-летний мужчина из Умм-эль-Фахма, который выпал из лодки в Галилейском море в минувшие выходные, до сих пор не найден — над поисками мужчины работают десятки человек.

Полиция сообщает, что сотрудники продолжают поиски 49-летнего Раида Махмида из Умм-эль-Фахма после того, как он пропал в Галилейском море в выходные.

По данным полиции, Махмид упал с моторной лодки недалеко от города Эйн-Гев.

«Поиски пропавшего в Галилейском море ведутся в море, в воздухе и на земле. В них участвуют корабль морской полиции, гидроцикл, добровольцы из водолазного подразделения полиции Израиля, полицейский вертолет, конные офицеры и полицейские, проводящие сканирование прибрежной полосы», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

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