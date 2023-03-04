Названа причина крушения самолета в Негеве, в котором погибли два человека

Крушение самолета в Негеве могла стать неисправность воздушного судна, из-за чего пилот не смог совершить аварийную посадку.

Об этом пишет «Walla«.

Предварительно установлено, что 4 марта самолет вылетел со взлетной полосы Сде-Тайман, расположенной недалеко от Беэр-Шевы. Из-за технической неисправности пилоту пришлось совершать экстренную посадку на шоссе, но самолет развернулся боком, после чего врезался в дорожное заграждение и загорелся.

Пожарные и спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили двух человек в кабине, но из-за большого количества горючего материал, подойти к ним было невозможно. Когда огонь был потушен, было уже слишком поздно, и погибших не удалось спасти.

Парамедики МАДА сообщили, что заметили горящий объект и много дыма. Прибыв на место вызова они выяснили, что произошло крушение самолета. Медики констатировали смерть двух человек, которые находились на борту.

Напомним, в конце февраля * в россии потерпел крушение вертолет. Воздушное судно разбилось в трех километрах от аэропорта мурманска при заходе на посадку, выполняя гражданский рейс. На его борту было 9 человек, по предварительным данным, четверо ранены, погибших нет. Предполагаемой версией ЧП считалась ошибка пилотирования и отказ техники. Со временем стало известно, что вертолет Ми-8Т попал под снежный заряд.

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