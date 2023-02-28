В россии потерпел крушение вертолет: первые подробности

В трех километрах от аэропорта Мурманска (*россия) при заходе на посадку потерпел крушение вертолет, выполнявший гражданский рейс.

Об этом сообщает «ТАСС».

На его борту было 9 человек, по предварительным данным, четверо ранены, погибших нет. Предполагаемой версией ЧП считалась ошибка пилотирования и отказ техники.

Со временем стало известно, что вертолет Ми-8Т попал под снежный заряд, как утверждает командир экипажа вертолета на видеозаписи разговора с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

Ранее мы рассказывали, что журналисты назвали сумму, которую путин заработал на продаже водки «путинка».

Также «Курсор» сообщал, что появилось видео, где российские военные уничтожают друг друга.

Помимо этого на Турцию обрушилось еще два новых землетрясения.

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