Названа причина объявления ракетной тревоги в Сдероте

Вечером в воскресенье, 5 февраля, в Сдероте и нескольких населенных пунктах, граничащих с сектором Газы, сработала сигнализация «Цева адом». В ЦАХАЛе утверждают, что тревога активировали в результате неракетного обстрела территории Израиля из сектора Газы.

Об этом сообщает 7-й канал.

Политика перехвата предусматривает, что запуск противоракет не производился. Вероятно, тревогу вызвал пулеметный огонь из Газы. По сообщению MDA, 30-летней женщине в Сдероте понадобилась медицинская помощь из-за стресса, вызванного тревогой.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Негеве и Араве ожидается серьезное загрязнение воздуха.