В Негеве и Араве ожидается серьезное загрязнение воздуха: названа причина

На остальной части территории страны также ожидается загрязнение воздуха — «от низкого до умеренного».

С утра в понедельник, 6 февраля, в Негеве и Араве ожидается загрязнение воздуха от высокого до очень высокого.

Об этом предупредили в Министерстве охраны окружающей среды и Министерстве здравоохранения, информирует портал Maariv.

Отмечается, что это связано с высокой концентрацией респирабельных частиц. При этом на остальной части территории страны ожидается загрязнение воздуха от низкого до умеренного.

Как сообщал Курсор, уровень смертности на Ближнем Востоке связан с загрязнением, аналогичным другим ведущим факторам риска для здоровья, таким как курение табака. Грязный воздух на Ближнем Востоке вызван человеком, а не естественными пыльными бурями.

Эксперты установили, что загрязнение воздуха на Ближнем Востоке, вызванное деятельностью человека, усугубляет риски для здоровья и является важным климатическим фактором во всем регионе. На его долю приходится около 745 на 100 000 избыточных смертей в год в регионе, что аналогично другим ведущим факторам риска для здоровья, таким как курение табака и высокий уровень холестерина.

Ближний Восток расположен в «пылевом поясе» и испытывает около 20 сильных пыльных бурь в год. Повышенные концентрации минеральной пыли, усиленные отсутствием осадков, оказывают сильное влияние на экосистемы, деятельность человека и влияют на климат, взаимодействуя с солнечной и земной радиацией.

Новые данные показали, что опасные мелкие твердые частицы, в отличие от менее вредных крупных частиц пустынной пыли, имеют в значительной степени антропогенное происхождение. Они являются ведущим фактором риска для здоровья, а также вносят значительный вклад в изменение климата.

Ранее редакция нашего портала писала, что активисты серьезно занялись борьбой с обезвоживанием земель Иордании.

Кроме того, Курсор сообщал, что в сети показали, как выглядят запыленные города Израиля.