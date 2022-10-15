Названа причина падения беспилотника ЦАХАЛа в Наблусе

Израильский военный беспилотник потерпел крушение в городе Наблус в пятницу, 14 октября.
Об этом 15 октября сообщает Times of Israel.
Вооруженная палестинская группа, называющая себя «Логово льва», заявила, что захватила квадрокоптер, разбившийся в Старом городе Наблуса, участники формирования опубликовали его разобранные изображения. Фракция заявила, что ее члены группы осматривают устройство.
Группа, базирующаяся в Наблусе, была создана в последние месяцы членами различных террористических группировок. Некоторые из ее членов, очевидно, ранее были связаны с Бригадой мучеников Аль-Аксы и Палестинским исламским джихадом. Оно взяло на себя ответственность за многочисленные обстрелы в северной части города.
В ЦАХАЛе заявили, что дрон разбился из-за технической неисправности. Военные заявили, что в результате крушения не было потеряно конфиденциальной информации, и не было риска извлечения разведывательных данных с устройства.
Небольшие серийные модели, используемые АОИ для простых разведывательных миссий, ранее разбивались в Ливане и секторе Газа. Такие дроны, которые относительно дешевы, разбиваются или сбиваются с частотой раз в несколько месяцев.
Ранее «Курсор» сообщал, что над российским военным аэродромом Шайковка взорвался неизвестный беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал. Власти причин произошедшего журналистам не назвали.