Названа причина падения беспилотника ЦАХАЛа в Наблусе

Квадрокоптер ЦАХАЛа разбился в Наблусе из-за технической неисправности. Устройство приземлилось на территории Старого города и не попало в руки палестинцев.

Израильский военный беспилотник потерпел крушение в городе Наблус в пятницу, 14 октября.

Об этом 15 октября сообщает Times of Israel.

Вооруженная палестинская группа, называющая себя «Логово льва», заявила, что захватила квадрокоптер, разбившийся в Старом городе Наблуса, участники формирования опубликовали его разобранные изображения. Фракция заявила, что ее члены группы осматривают устройство.

Группа, базирующаяся в Наблусе, была создана в последние месяцы членами различных террористических группировок. Некоторые из ее членов, очевидно, ранее были связаны с Бригадой мучеников Аль-Аксы и Палестинским исламским джихадом. Оно взяло на себя ответственность за многочисленные обстрелы в северной части города.

В ЦАХАЛе заявили, что дрон разбился из-за технической неисправности. Военные заявили, что в результате крушения не было потеряно конфиденциальной информации, и не было риска извлечения разведывательных данных с устройства.

Небольшие серийные модели, используемые АОИ для простых разведывательных миссий, ранее разбивались в Ливане и секторе Газа. Такие дроны, которые относительно дешевы, разбиваются или сбиваются с частотой раз в несколько месяцев.

Ранее «Курсор» сообщал, что над российским военным аэродромом Шайковка взорвался неизвестный беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал. Власти причин произошедшего журналистам не назвали.