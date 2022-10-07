В россии над военным аэродромом Шайковка взорвался неизвестный беспилотник: первые подробности

На территорию российской авиабазы ​​»Шайковка» в Калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

Об этом сообщают местные СМИ.

Взрыв произошел, когда беспилотник был над взлетно-посадочной полосой.

Местным журналистам ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, который, вероятно, прилетел со стороны границы», – сказал губернатор.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Он подчеркнул, что инфраструктура военного аэродрома и техника не повреждены.

Также губернатор сообщил, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая должна установить причины и обстоятельства инцидента.

Аэродром «Шайковка» расположен в западной части Калужской области.

Там дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк военно-воздушных сил рф*.

Полк имеет на вооружении дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, периодически обстреливающие территорию Украины сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22.

Ранее Курсор писал, что ВСУ освободили село в Херсонской области и оказалось, что армия рф жила вместе со свиньями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!