Эти средства будут направлены для покупки сладостей, которые будут раздавать детям в синагогах.

Министр по делам религий Михаэль Малкиэли планирует закупить сладости на миллионы шекелей, чтобы привлечь детей в синагоги. Это делается в рамках широкой программы развлекательных мероприятий для семей из ультраортодоксального сектора.

Об этом пишет "Детали".

На праздник Симхат-Тора в синагогах будут разданы 250 тысяч упаковок сладостей на общую сумму 6 млн шекелей. Цель программы - сблизить детей Израиля с традициями и привлечь их в синагоги.

Это уже не первый случай, когда министерство по делам религий использует государственные средства для развлечения религиозных семей. Например, в летнее время религиозный совет Кфар-Сабы финансировал продажу билетов в театр со скидкой для религиозных жителей города с обеспечением гендерной сегрегации. Подобные инициативы также были реализованы религиозным советом Рош ха-Аина.

Досуг для религиозного и ультраортодоксального населения также поддерживается министром по делам Иерусалима и еврейского наследия Меиром Порушем. Министерство выделяет крупные суммы на организацию бесплатных экскурсий для ультраортодоксальных семей. Недавно, в рамках этой программы, были предоставлены субсидированные билеты для детей от 3 лет на "Иерусалимский аттракцион для ультраортодоксальных семей", включающий парк приключений и сценические площадки.

Также министерство внутренних дел заботится о бесплатных развлечениях для ультраортодоксального общества. Это произошло после переноса Управления по вопросам социальной периферии из Министерства Негева и Галилеи в МВД по требованию председателя ШАС Арье Дери. Управление предлагает субсидированные экскурсии для жителей периферии по всей стране на общую сумму 23 млн шекелей. Однако большая часть средств была выделена жителям ультраортодоксальных поселений в рамках этого проекта.

Ранее мы сообщали, сколько в Израиле живет ультраортодоксов и что изменится к 2040 году.