Сколько в Израиле живет ультраортодоксов и что изменится к 2040 году – статистика

В Центральном статистическом бюро рассказали, что сейчас ультраортодоксальное население Израиля составляет около 1,25 миллиона человек.
Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".
Согласно к прогнозу, к 2040 году этот показатель удвоится. Религиозные жители распределяются по течениям:
Отметим, что еще в начале этого года в Центральном статистическом бюро рассказали, что если нынешние темпы роста ультраортодоксального населения в 4% (самый высокий уровень среди всех групп в нашей стране) сохранятся, тогда к концу десятилетия оно составит 16% от общей численности населения.
Более 40% из ультраортодоксов живут в двух городах, Иерусалиме и Бней-Браке, за пределами Тель-Авива. Еще 7% живут в Бейт-Шемеше, а большая часть остальных живет в основном ультраортодоксальных городах и поселках, а именно в Модиин-Иллите, Бейтар-Иллите и Эладе, или в небольших анклавах в крупных городах, в частности в Ашдоде, Петах-Тикве, Хайфе, Реховоте и Нетании.
Также "Курсор" сообщал, сколько израильтян удовлетворены своей жизнью в еврейском государстве.