Сколько в Израиле живет ультраортодоксов и что изменится к 2040 году – статистика

"Литваки" являются самым большим течением.

В Центральном статистическом бюро рассказали, что сейчас ультраортодоксальное население Израиля составляет около 1,25 миллиона человек.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

Согласно к прогнозу, к 2040 году этот показатель удвоится. Религиозные жители распределяются по течениям:

«литваки» (отдельное религиозно-конфессиональное течение в иудаизме) – около 430 тысяч человек (34.4%);

сефарды – около 410 тысяч человек (32.8%);

хасиды – около 360 тысяч человек (28,8%);

хасиды ХАБАДа – около 50 тысяч человек (4%).

Отметим, что еще в начале этого года в Центральном статистическом бюро рассказали, что если нынешние темпы роста ультраортодоксального населения в 4% (самый высокий уровень среди всех групп в нашей стране) сохранятся, тогда к концу десятилетия оно составит 16% от общей численности населения.

Более 40% из ультраортодоксов живут в двух городах, Иерусалиме и Бней-Браке, за пределами Тель-Авива. Еще 7% живут в Бейт-Шемеше, а большая часть остальных живет в основном ультраортодоксальных городах и поселках, а именно в Модиин-Иллите, Бейтар-Иллите и Эладе, или в небольших анклавах в крупных городах, в частности в Ашдоде, Петах-Тикве, Хайфе, Реховоте и Нетании.

Также "Курсор" сообщал, сколько израильтян удовлетворены своей жизнью в еврейском государстве.