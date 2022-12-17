Названо количество путешественников, посетивших заповедники и национальные парки

Примерно 80 тысяч путешественников воспользовались солнечной погодой и сегодня (в субботу) посетили заповедники и национальные парки.

Об этом сообщает Maariv.

Среди самых популярных мест сегодня были национальный парк Яркон-Тель-Афек с примерно 3500 путешественниками, национальные парки Кесария и Тель-Ашкелон с примерно 3000 путешественников каждый, а также Аполлония и Эйн-Хамед с примерно 2000 путешественников каждый.

Также выделяются национальные парки Бейт-Говрин, Масада и Мигдаль-Цедек, в каждом из которых было около 1500 путешественников, а также заповедники Эйн-Геди и Эйн-Афек, в каждом из которых находилось около 1500 путешественников.

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